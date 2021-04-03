براءة 4 مسئولين بـ«التعليم» من مخالفة القانون في صيانة مدرسة

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم السبت، ببراءة 4 مسئولين بالتربية والتعليم من تهم مخالفة القانون في الإعداد الختامي لعملية صيانة مدرسة، في حكم صدر برئاسة المستشار حاتم داوود، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.وتضمن حكم البراءة لكل من "ر. أ"، مهندس معماري بالهيئة العامة للابنية التعليمية بمنطقة القليوبية، "س. ع"، رئيس قطاع تنفيذ غرب شبرا الخيمة بالهيئة العامة للابنية التعليمية بمنطقة القليوبية، "م. ع"، مهندس كهرباء بالهيئة العامة للابنية التعليمية بمنطقة القليوبية سابقًا، "أ. ف"، مهندس بإدارة ضبط الجودة بالهيئة العامة للابنية التعليمية سابقًا.ونسبت للمحال الأول تراخي في إعداد المستخلص الختامي لعملية صيانة مدرسة ابتدائية بوصفه المهندس المشرف على العملية عام 2017، بالمخالفة للقواعد والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن، كما قعد عن خصم قيمة كمية 12،48 متر مربع من بند الأبواب 31131 من المستخلص الختامي للعملية المشار إليها لعدم تنفيذها على الطبيعة وعدم خصم قيمة مسطح 13 حلق لتركيب الأبواب على الحلق القديم بوصفه المهندس المشرف على المشروع المشار إليه والمنوط به أعمال الحصر.ونسبت للمحالين الأول والثاني والثالث والرابع بوصفهم أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي لمشروع صيانة مدرسة ابتدائية قاموا بتعلية كافة بنود الكهرباء الخاصة بالمشروع لحين الاختبار، على الرغم من عدم تنفيذها بالكامل على نحو ما ورد بمقايسة الأعمال الخاصة بهذه العملية.