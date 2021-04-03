مقتل وإصابة 7 في إطلاق نار بنورث كارولاينا الأمريكية

أعلن أمن ولاية كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح جراء إطلاق نار وقع في مدينة ويلمينجتون بالولاية، ليلة الجمعة إلى السبت.وأوضح رئيس شرطة ويلمينجتون، دوني ويليامز، لمحطة "WECT" التليفزيونية المحلية، أن الحادث وقع أثناء أمسية في أحد المنازل غربي المدينة، حيث "تعرض ما لا يقل عن سبعة أشخاص كانوا موجودين هناك لإطلاق نار، وتوفي ثلاثة منهم"، حسبما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية.وتابع "ويليامز": إن دوافع مطلقي النار لم يتم الكشف عنها بعد، مضيفا أن الشرطة تعمل حاليا على تحديد هوية المشتبه بهم.