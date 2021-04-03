حقيقة الصورة المنتشرة لسعد سمير من «الاختيار 2»

انتشرت صورة للاعب سعد سمير عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرتيدا ملابس القوات المسلحة، وانتشرت على أنها من مشاركته بمسلسل "الاختيار 2" المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم بمشاركة أحمد مكي وكريم عبد العزيز."الدستور" تحققت من الصور المنتشرة، وتبين أنها تعود لـ 4 سنوات ماضية، أثناء استدعائه لتجنيد، وأنها ليست من كواليس مسلسل "الاختيار" كما أشيع خلال الساعات الماضية.وكانت شبكة قنوات "ON" أعلنت موعد انطلاق أولى حلقات المسلسل، على أن يكون ذلك 13 أبريل المقبل أول أيام شهر رمضان الكريم في تمام الساعة التاسعة مساءً.يشارك في الجزء الثاني 13 نجما منهم محمد فراج ونضال الشافعى وكريم فهمى ومحمد كيلانى ومراد مكرم وأشرف عبد الباقى وعلى الطيب وسامح الصريطي وأحمد سعيد عبد الغنى وأحمد حلاوة ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد فهمي.