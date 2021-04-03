ضبط تشكيل عصابي يسرق الدرجات النارية بالإسكندرية

نجحت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، في ضبط عناصر تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية بمحافظة الإسكندرية.أكدت تحريات إدارة البحث الجنائى بالإشتراك مع قطاع الأمن العام قيام 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات نارية، متخذين من دائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها وإعترفوا بإرتكاب عدد 4 وقائع سرقة.وتم بإرشادهم ضبط الدراجات المُستولى عليها فى تلك الوقائع لدى عملائهم سيئ النية (4 عاطلين، مُقيمين جميعهم بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بالبحيرة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.