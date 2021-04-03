11 ألف مواطن سددوا غرامة مخالفة الكمامات الواقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط 11261 شخصًا؛ لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية.وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لنحو 11200 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 61 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 589 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 149 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة»، بإجمالى مضبوطات 823 أرجيلة.يشار إلى أن تلك الحملات تأتى فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس «كورونا» والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.