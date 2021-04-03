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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المتهم بقتل صديقه بالقليوبية: «كنت بعرفه غلطه»

السبت 03/أبريل/2021 - 11:30 ص
متهم
متهم
كتب صلاح حسنى
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أدلى المتهم بقتل صديقه في القليوبية باعترافات تفصيلية أمام الجهات المعنية، وذلك بعد أن استدرجه بحجة تسوية خلافات بينهما، وقام بضربه بآلة حادة على رأسه ببنها: قائلا: "كنت عايز أعرفه غلطه وأدبه ومكنتش أعرف أن الضربة ستقتله".

وأضاف المتهم خلال التحقيقات، كانت توجد خلافات بيني وبين المجني عليه، فعقدت العزم على الانتقام منه وتأديبه، وليس قتله، واتصلت به هاتفيا، وطلبت مقابلته، واصطحبته بدراجة إلى مكان العثور على الجثة، وضربته بقصد تأديبه، إلا أني فوجئت بوفاته.

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت ت بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب وسط الزراعات ببنها وجرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، وانتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث مديرية الأمن إلى موقع البلاغ.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، صديق المجني عليه قام بارتكاب الواقعة، لوجود خلافات بينهما، فعقد العزم على الانتقام منه وتأديبه.

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