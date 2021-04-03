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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الاتصالات: ربط 32.5 ألف مبنى حكومى إلكترونيًا خلال 24 شهر

السبت 03/أبريل/2021 - 11:19 ص
الاتصالات
الاتصالات
أميرة ممدوح
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قالت الدكتورة سالى رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه تم الإنتهاء من ربط 11 ألف مبنى حكومى باستخدام شبكة الألياف الضوئية ومن المستهدف أن يرتفع العدد ليصل إلى 32.5 ألف مبنى فى غضون 24 شهر.

وأضافت مستشار الوزير، خلال كلمتها بالمؤتمر السنوى الدولى الذى ينظمه معهد التخطيط القومى بعنوان الاقتصاد الرقمى والتنمية المستدامة، أنه على الصعيد التشريعى فقد تم إصدار قانون حماية البيانات الشخصية فى عام 2020، والذى يحكم العلاقة بين مالى البيانات والمستخدمين وهو جانب مهم لتمكين الاقتصاد الرقمى، وعلى صعيد الابتكار تحتل مصر المرتبة الأولى من حيث عدد الاستثمارات في الشركات الناشئة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والثانية في حجم هذه الاستثمارات.

وذكرت رضوان أن الاستثمارات السنوية للذكاء الاصطناعى تتراوح بين 100 مليار دولار إلى تريليون دولار فى عدة قطاعات مختلفة تضم الصحة والتصنيع والخدمات المالية، حيث من المتوقع أن تصل نسبة مساهمة الذكاء الاصطناعى فى الناتج المحلى الإجمالى 7.5% بحلول عام 2030.

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