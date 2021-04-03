بدء عرض «ست الهوانم» لليلى علوى اليوم

تبدأ شبكة قنوات CBC مساء اليوم، عرض حكاية "ست الهوانم" من مسلسل "زي القمر" الذي تخوض بطولته النجمة ليلى علوي في تجربة جديدة عليها.وعلى غرار الحكايات السابقة؛ تدور أحداث الحكاية في 5 حلقات فقط، من تأليف شهيرة سلام، وإخراج طارق رفعت، بعد عرض حكايتي، "حتة مني"، بطولة إلهام شاهين وإخراج حسام على، والثانية بعنوان "مش هنفرح بيكى"، بطولة جومانا مراد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقى.مسلسل "زى القمر" إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بشراكة مع سليميديا للمنتجة مها سليم، ويعتمد العمل على حكايات منفصلة متصلة، كل حكاية من 5 حلقات بأبطال ومؤلفين ومخرجين مختلفين، وتم عرض الحكاية الأولى بعنوان "حتة منى" بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق وإيناس كامل وسارة الشامى ونهال عنبر ومؤمن نور.