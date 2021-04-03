«نيويورك بوست» عن موكب المومياوات الملكية: يؤكد أهمية مصر منذ فجر التاريخ

احتفت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، بموكب المومياوات الملكية المقرر انطلاقه اليوم السبت، وسط ترقب عالمي، حيث قالت الصحيفة الأمريكية أن الموكب جزء من الاحتفال بأهمية مصر منذ فجر التاريخ.وتابعت الصحيفة: سيتم نقل توابيت الملك رمسيس الكبير وسقنن رع و16 فرعونا و4 ملكات من المتحف المصري في التحرير، كجزء من حدث اطلق عليه اسم "موكب الفراعنة الذهبي" الذي تنظمه وزارة السياحة والآثار، برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).ونقلت الصحيفة تصريحات الدكتور أحمد غنيم، المدير التنفيذي لمتحف الحضارة حيث قال: ان الفكرة كلها ليست المومياوات، الفكرة كلها هي كيفية عرض هذه المومياوات، إنها الطريقة التي تحكي بها القصة، إنها البيئة التي عاشوا فيها، إنها الأجواء التي تشعر بها عندما تدخل المتحف".وأضاف: "أنه بمجرد وصول المومياوات إلى المتحف سيتم وضعهم في غرف نيتروجينية مبطنة خالية من الأكسجين، للحفاظ عليهم من التضرر بفعل تأثيرات الرطوبة، والبكتيريا والفطريات والحشرات".