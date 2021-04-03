«كبسولة النيتروجين».. كلمة سر موكب المومياوات الملكية

قال الدكتور مصطفى إسماعيل، مدير مخزن المومياوات ورئيس معمل صيانة المومياء بمتحف الحضارة، والذي أشرف على إعداد المومياوات الملكية، التي سيتم نقلها اليوم السبت عبر فريق ضمّ 48 شخصا، إن عملية حفظ المومياوات تتضمن وضع كل واحدة منها في كبسولة نيتروجين، خالية من الأوكسجين.وأضاف إسماعيل، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "كبسولة النيتروجين تحافظ على المومياوات حتى لا تتضرر من الرطوبة، هذا إلى جانب البكتيريا والفطريات والحشرات".ومن مزايا كبسولة النيتروجين أيضا أنها تأتي مغلفة بمادة ناعمة، تعمل على توزيع الضغط، وتقلل من الاهتزازات أثناء عملية نقل المومياوات.وعند وصولها إلى متحف الحضارة المصرية، سيتم وضعها في وحدات عرض تتمتع بذات الظروف والمواصفات التي توفرها كبسولات النيتروجين، وبحسب إسماعيل فإن وحدات العرض "ستضمن عدم تعرض المومياوات لأي (صدمة) أو تبدل مفاجئ، عند نقلها من الكبسولات ووضعها في تلك الوحدات".ومن المقرر أن يتم نقل المومياوات الملكية من مقرها اليوم السبت في المتحف المصري بميدان التحرير (وسط القاهرة) إلى متحف الحضارة بالفسطاط (عاصمة مصر القديمة)، في موكب استعراضي مبهر.