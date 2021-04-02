«إطلاق نار».. استنفار أمني في محيط الكونجرس الأمريكي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بوجود استنفار أمني في محيط الكونجرس، دون توضيح طبيعة التهديد الأمني.كما ذكرت أن هناك إطلاق نار أمام مبنى الكونجرس، تبعه اختراق سيارة حاجزا أمنيا أمام مبنى الكابيتول.وأغلقت القوات الأمنية مبني الكابيتول الأمريكي بسبب التهديدات الأمنية، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".كما تم الاعلان عن إلقاء القبض على شخصين مرتبطين بتهديدات أمنية لمبنى الكابيتول.