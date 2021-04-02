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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«إطلاق نار».. استنفار أمني في محيط الكونجرس الأمريكي

الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:49 م
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
منار أحمد
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بوجود استنفار أمني في محيط الكونجرس، دون توضيح طبيعة التهديد الأمني.

كما ذكرت أن هناك إطلاق نار أمام مبنى الكونجرس، تبعه اختراق سيارة حاجزا أمنيا أمام مبنى الكابيتول.

وأغلقت القوات الأمنية مبني الكابيتول الأمريكي بسبب التهديدات الأمنية، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".

كما تم الاعلان عن إلقاء القبض على شخصين مرتبطين بتهديدات أمنية لمبنى الكابيتول.

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