بايدن يؤكد دعم واشنطن الثابت لأوكرانيا في ظل عودة التوتر مع روسيا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، دعم واشنطن "الثابت" لكييف التي تتهم موسكو بحشد قوات عند الحدود.وكانت روسيا حذّرت الغرب بدورها من إرسال جنود إلى أوكرانيا قبيل الاتصال الهاتفي الأول لبايدن مع زيلينسكي منذ وصوله إلى البيت الأبيض في يناير.وقال بيان للبيت الأبيض، إنّ "الرئيس بايدن أكد دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي في دونباس وشبه جزيرة القرم".كما رحب زيلينسكي من جهته بالاتصال، مثنيًا على الشراكة "البالغة الأهمية بالنسبة للأوكرانيين" مع واشنطن.وكانت واشنطن تعهدت الخميس بالوقوف إلى جانب كييف في حال قيام روسيا بأي "اعتداء"، بعدما اتّهم الرئيس زيلينسكي روسيا بحشد قواتها على الحدود.وأثارت أسابيع من المواجهات التي تجددت على الخطوط الأمامية المخاوف من احتمال تصاعد حدة النزاع في شرق أوكرانيا، حيث تواجه قوات حكومية انفصاليين موالين لروسيا.وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين الجمعة "لا شك في أنه من شأن سيناريو كهذا أن يزيد التوتر قرب الحدود الروسية. بالطبع، سيستدعي ذلك إجراءات إضافية من قبل روسيا لضمان أمنها".ورفض تحديد الإجراءات التي قد يتم اتّخاذها، لكنه شدد على أن روسيا لا تقوم بأي تحرّكات لتهديد أوكرانيا.وقال: "روسيا لا تهدد أحدا، ولم تهدد أحدا قط".وأعلنت روسيا الجمعة أن قواتها المسلّحة ستجري تدريبات عسكرية قرب الحدود مع أوكرانيا في جنوب البلاد للتدرّب على الدفاع في وجه الطائرات الهجومية المسيّرة.وستشارك أكثر من 50 كتيبة مقاتلة تضم 15 ألف عنصر في هذه التدريبات وستتدرّب على "التفاعل مع الحرب الإلكترونية ووحدات الدفاع الجوي"، وفق ما أفادت القيادة العسكرية الجنوبية.