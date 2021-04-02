الجيش الفرنسي: تسلمنا قيادة المجموعة البحرية للتحالف الدولي بالخليج

قال المتحدث باسم الجيش الفرنسي، الكولونيل فريدريك باربري، اليوم الجمعة، إننا تسلمنا قيادة المجموعة البحرية للتحالف الدولي بالخليج.وأضاف باربري أن طائراتنا ستحلق فوق مناطق الحدود العراقية السورية لمكافحة الإرهاب، وفقًا لقناة "العربية".فيما أكد ضمان حرية الملاحة ومكافحة الإرهاب الدولي.وتولت فرنسا قيادة المجموعة البحرية التابعة للتحالف الدولي المناهض لـ"داعش" في الخليج، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية الأربعاء الماضي.وحسب الوزارة، فقد جاء انتقال قيادة المجموعة إلى فرنسا "دليلا على الثقة في قدراتها العملياتية وعزيمتها في محاربة تنظيم داعش".وأشار بيان للوزارة إلى أن فرنسا سبق أن قامت بقيادة قوات التحالف البحرية في الخليج في ديسمبر 2015.ومن المقرر أن يتواجد مركز القيادة على متن حاملة الطائرات "شارل ديغول" الفرنسية التي كانت تقوم بمهمة في شرق المتوسط منذ شهر فبراير، ثم جرى نقلها إلى المحيط الهندي، في إطار عملية "الشمال" الفرنسية (التي تجري حاليا في العراق وسوريا لاحتواء تمدد تنظيم "داعش" ودعم القوات المسلحة العراقية).