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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا وبريطانيا وألمانيا: أبلغنا إيران أن مقترحات واشنطن حول الاتفاق النووي مقبولة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 05:08 م
النووي
النووي
منار أحمد
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قال ممثلو فرنسا وبريطانيا وألمانيا، اليوم الجمعة، انهم أبلغنا إيران أن مقترحات واشنطن حول الاتفاق النووي مقبولة.

وفي سياق متصل، اكدت واشنطن أنها ستنضم إلى محادثات فيينا بشأن الملف النووي الإيراني وتبدي استعدادها لمحادثات مباشرة مع طهران

قالت المتحدث باسم دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن واشنطن ستشارك في محادثات الثلاثاء المقبل في فيينا مع القوى الكبرى التي وقعت الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، بينما تظل "منفتحة" على المحادثات "المباشرة" مع إيران.

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