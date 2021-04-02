«لوفتهانزا» تعيد رحلاتها إلى طهران منتصف أبريل

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية، اليوم الجمعة، أنها ستعيد رحلاتها إلى إيران منتصف أبريل بعد تعليقها إثر إسقاط الطائرة الأوكرانية، وفق قناة العربية.وكانت رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية قد تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران، في يناير من العام الماضي، وراح ضحيتها 176 راكبا.