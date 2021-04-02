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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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ستكون ضمن موكب نقل المومياوات.. «الملكة تي» جدة توت عنخ آمون

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:41 م
موكب نقل المومياوات
موكب نقل المومياوات
إسلام جمال
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يومان يفصلاننا عن الحدث الأعظم فى العالم والذى لا يتكرر سوى مرة واحدة فى العمر، وهو "موكب المومياوات"، حيث يتضمن نقل 22 مومياء ملكية في موكب مهيب، من المتحف المصرى لمتحف الحضارة بالفسطاط.

وتضم المومياوات الملكية، 4 ملكات، حتشبسوت، ميرت أمو، أحمس نفرتارى والملكة تى، حيث نسلط الضوء على الملكة "تى" احدي المومياوت التي سيتم نقلها فى الموكب.

◄ الملكة تى.. «جدة الملك توت عنخ امون»

الملكة تي، أو تيا كما ورد فى كتب التاريخ، هي ملكة مصرية قديمة غير حاكمة عاشت خلال عهد الأسرة الثامنة عشرة، وهي ابنة يويا مستشار زوجها المل أمنحتب الثالث.

أنجبت الملكة تى، من أمنحتب، الفرعون أمنحتب الرابع، أو كما هو معروف "أخناتون"، وبالتالي فهي جدة الفرعون توت عنخ آمون.

وقد تم التعرف على موميائها بين المومياوات المعثور عليها في مقبرة الملك أمنحتب الثاني بوادي الملوك؛ وتم الكشف عن أنها المومياء الملقبة بـ "السيدة العظيمة" بينها، وذلك في عام 2010.

◄ الملكة تى.. «أول ملكة تشغل منصب سفيرة للعلاقات الخارجية»

كانت تي تمارس قدرًا كبيرًا من السلطة خلال عهد زوجها، حيث شغلت منصب المستشار الأول للحاكم، فى عهد زوجها وابنها، كما انها كانت تقوم بدور نشط في العلاقات الخارجية وكانت أول ملكة مصرية تسجل اسمها في أعمال رسمية.

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