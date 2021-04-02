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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مواعيد عرض مسلسلي «لحم غزال» و«ملوك الجدعنة» في رمضان

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:55 م
جريدة الدستور
منار إبراهيم
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اعلنت قناة mbc مصر عن مواعيد عرض مسلسل "ملوك الجدعنة" للفنان مصطفى شعبان وعمرو سعد، ومسلسل "لحم غزال" للفنانة غادة عبد الرازق.

مواعيد عرض مسلسل "لحم غزال" ومسلسل "ملوك الجدعنة" في رمضان 2021


وتعرض القناة مسلسل "ملوك الجدعنة" عبر شاشتها بعد موعد الفطار وذلك في تمام الساعة الثامنة، على ان تعرض مسلسل "لحم غزال" في تمام الساعة التاسعة.

"لحم غزال" بطولة غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، عمرو عبدالجليل، مي سليم، وفاء عامر، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

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ويشارك في بطولة مسلسل "ملوك الجدعنة" النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، أحمد صفوت، دلال عبدالعزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

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