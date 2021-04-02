مواعيد عرض مسلسلي «لحم غزال» و«ملوك الجدعنة» في رمضان

مواعيد عرض مسلسل "لحم غزال" ومسلسل "ملوك الجدعنة" في رمضان 2021

قائمة مسلسلات شهر رمضان 2021 وقنوات العرض

وتعرض القناة مسلسل "ملوك الجدعنة" عبر شاشتها بعد موعد الفطار وذلك في تمام الساعة الثامنة، على ان تعرض مسلسل "لحم غزال" في تمام الساعة التاسعة."لحم غزال" بطولة غادة عبدالرازق، وشريف سلامة، عمرو عبدالجليل، مي سليم، وفاء عامر، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.ويشارك في بطولة مسلسل "ملوك الجدعنة" النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، أحمد صفوت، دلال عبدالعزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.