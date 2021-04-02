رئيس وزراء اليونان ينتقد الاتحاد الأوروبي بسبب لقاحات كورونا

انتقد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الجمعة، تعثر الاتحاد الأوروبي في طرحلقاحات كوفيد-19، لكنه قال إن اليونان ستضاعف التطعيمات خلال الأسابيع المقبلة وسيحصل كل من تجاوز عمره 60 عاما على اللقاح بنهاية مايو.وعبر ميتسوتاكيس عن تقديره لعمليات شراء اللقاحات المشتركة،التي قامت بها المفوضية الأوروبية، والتي ساعدت دولا صغيرة مثل اليونان، وقال في كلمة بالبرلمان "لكنها فشلت في الوقت نفسه في توفير الكميات اللازمة وإمداد الدول الأعضاء بها على وجه السرعة".وقال رئيس الوزراء إن اليونان، التي يبلغ عدد سكانها نحو عشرة ملايين نسمة، أعطت ما يقرب من 1.7 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 حتى الآن وستستكمل 1.5 مليون جرعة أخرى بنهاية أبريل.وسيحصل كل من تجاوز عمره 60 عاما على جرعة واحدة على الأقل بنهاية مايو.