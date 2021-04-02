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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لاتحاد الأوروبي: اتصالات منفصلة مكثفة مع الدول الموقعة على الاتفاق النووي

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:31 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تكثيف الاتصالات المنفصلة مع الدول الموقعة على الاتفاق النووي والولايات المتحدة، وفقا لما أوردته قناة "العربية" ي نبأ عاجل لها قبل قليل.

وفي وقت سابق من اليوم، قال السفير الروسي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن المحادثات بين القوى العالمية وإيران بشأن الاتفاق النووي المتعثر المبرم في 2015 انتهت، مضيفا أن الانطباع الذي لديه هو أن الأمور تمضي على المسار الصحيح.

وقال ميخائيل أوليانوف فى تغريدة له على تويتر "انتهى اجتماع اللجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، عبر الإنترنت.

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