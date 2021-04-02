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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات بالرصاص المطاطي وحالات اختناق في مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:19 م
الاحتلال
الاحتلال
مروة عنبر
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أصيب عدد من المواطنين الفلسطينين، اليوم الجمعة، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة في بيت دجن شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال قمعت المشاركين في المسيرة المناهضة للاستيطان، واستهدفتهم بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد منهم، جرى علاجهم ميدانيا، وفقا لوكالة "وفا".

كما أصيب ستة مواطنين اخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واخرون بالاختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مسيرة منددة باستمرار إغلاق المدخل الشرقي لقرية المغير شمال شرق رام الله لليوم الـ 19 على التوالي، وإحياء لذكرى يوم الأرض.

وقال رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، إن أهالي القرية انطلقوا بمسيرة سلمية نحو مدخل القرية الشرقي، مما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أدى لإصابة ستة مواطنين بالرصاص المطاطي، جرى علاجهم ميدانيا، إضافة لحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

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