تردد قناة النور قرآن 2021 على نايل سات

تردد قناة النور قرآن 2021 على النايل سات

حجزت قناة Al Nour Quran مكانتها بين عشاق الاستماع إلى القرآن الكريم، وذلك من خلال ارتفاع نسبة مشاهدتها حيث نالت إعجاب الكثير من جمهور العالم العربي والإسلامي خلال فترة زمنية وجيزة من إنشائها ويمكن للراغبين في ضبط إشارة بثها عبر القمر الصناعي نايل سات استقبالها عبر التردد 11411 واستقطاب أفقي و معامل تصحيح الخطأ 27500 ومعدل الترميز 7/8 حيث تذيع القناة قرآن كريم بصوت القارئ الشيخ محمد الطبلاوي بجميع القراءات طوال ال 24 ساعة دون توقف مجانا بدون اشتراك.





معلومات عن الشيخ محمد الطبلاوي رحمه الله

الشيخ محمد محمود الطبلاوي هو أحد أعلام قراء القرآن الكريم في العالم العربي والإسلامي ولد في ميت عقبة بمحافظة الجيزة في 14 نوفمبر 1934 حفظ القرآن الكريم في سن العاشرة واحترف قراءة القرآن الكريم في سن الثانية عشر حصد العديد من التكريمات خلال حياته المهنية من كثير من الدول العربية وتولي منصات عدة أبرزها مستشار لدى وزارة الأوقاف المصرية وعضو لجنة تحكيم القرآن الكريم وعضو نقابة القراء في مصر وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.





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محتوى قناة Al Nour Quran الذي يعرض عبر شاشتها

يمكن لعشاق سماع القرآن الكريم ضبط إشارة بث تردد قناة النور قرآن 2021 عبر القمر الصناعي المصري نايل سات للاستماع إلى صوت أحد أبرز قراء القرآن الكريم في مصر وهو الشيخ محمد محمود الطبلاوي بكافة القراءات المعرفة القرآن الكريم والذي يتمتع بتجويد القرآن الكريم والصوت النقي المعبر عن معاني الآيات القرآنية طوال الـ 24 ساعة.

احتلعلى القمر الصناعي المصري نايل سات محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة حيث يستمتع مشاهديها بقراءة القرآن الكريم بصوت الشيخ محمد الطبلاوي وصوته العذب الذي يحبه الجميع، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا الرابط كيفية ضبط القناة عبر القمر الصناعي و أبرز المعلومات عن القناة منذ نشأتها وتطورها.