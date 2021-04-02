هولندا: إعطاء 2.58 مليون جرعة لقاح كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، أنه تم حتى الآن إعطاء 2.58 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في هولندا.وتشير البيانات المعلنة، اليوم، إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بــ168 ألفا و350 جرعة يوميا.ووفقًا لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق هولندا أربعة أشهر لتطعيم 75 بالمئة من سكانها بلقاح من جرعتين.وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 12 أسبوعا.