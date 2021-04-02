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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة 2 أبريل 2021

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:40 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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عادة ما يدير الكثير من المواطنين محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الجمعة 2 أبريل 2021، وذلك للاطلاع على أسعار الدواجن وملحقات الصناعة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير حجم العمالة بهذا القطاع وأسعار الدواجن المختلفة و حجم إنتاج الثروة الداجنة في مصر.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم 2021

صرحت شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة عن استقرار الأسعار في السوق المحلية منذ إعلان مصر الاكتفاء الذاتي من جميع منتجات هذه الصناعة حيث يتراوح سعر كيلو الدجاج البيضاء ما بين 25 إلى 30 فيما يتراوح سعر كيلو الدجاج البلدي من 39 إلى 44 جنيه ليسجل سعر كيلو الساسو 34 جنيه و كيلو الأوراك 30 و البانية 65 جنيها للكيلو وسعر كيلو الديك الرومي 65 جنيه وسعر كيلو البط 55 جنيه من مكان المزرعة ويمكن أن يزيد سعر زيادة طفيفة في أماكن البيع وفقا لتكلفة النقل.

سعر البيض و الكتاكيت في الأسواق المحلية المصرية 

يعتبر البيض والكتاكيت روافد أساسية لصناعة الثروة الداجنة وتعتمد عليها اعتمادا كليا لتأثيرها في الإنتاج سواء اليومي أو السنوي للصناعة وسجل اليوم الجمعة 2 أبريل الكتاكيت من 7 إلى 10 جنيهات، فيما يتراوح سعر البيض البلدي في الأسواق المحلية المصرية 38 جنيها الطبق الذي به 40 بيضة وسعر البيض الأبيض من 35 إلى 36 بيضة للطبق، وذلك من المزرعة و تزيد عن البائعين وفقا لأسعار النقل. 

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سعر الدواجن في السوق المصري

حجم إنتاج السوق المصري من صناعة الدواجن سنويا 

تحدد شعبة الدواجن بالغرف التجارية بالقاهرة الأسعار في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم، وفقا لحجم إنتاج السوق المصري من الثروة الداجنة حيث يعمل بتلك الصناعة قرابة 2.5 مليون مواطن بطاقة إنتاجية حوالي مليار و 100 مليون طائر سنويا بمعدل 4 ملايين دجاجة يوميا حيث زاد حجم إنتاج مصر من البيض خلال السنوات الأخيرة إلى 13 مليار بيضة سنويا لم تتأثر كثيرا هذه الصناعة بانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وما ترتب عليه من كساد اقتصادي ضرب جميع الأنشطة التجارية.

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