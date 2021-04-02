رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 2-4-2021

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:58 ص
جريدة الدستور
هبه محمد
طباعة
يهتم الجميع من المواطنين والركاب بمواعيد القطارات في الوقت الحالي لأنها أسهل وأسرع وسيلة مواصلات، لذلك يكشف " الدستور "، في تقريره اليومي كافة التفاصيل التي تشمل مواعيد القطارات اليوم الجمعة 2-4-2021.

مواعيد القطارات اليوم الجمعة 2-4-2021 


مواعيد القطارات اليوم الجمعة في الإسكندرية


يبدأ قطار رقم 902 vib في التحرك من الإسكندرية إلى محافظة القاهرة في موعد الساعة السادسة صباحًا.

يتحرك قطار رقم 906 vib من الإسكندرية إلى محافظة القاهرة في موعد الساعة السابعة صباحًا.

ويبدأ قطار رقم 904 vib في التحرك من الإسكندرية إلى محافظة القاهرة في موعد الساعة الثامنة صباحًا.

ويتحرك قطار رقم 900 vib من الإسكندرية إلى محافظة القاهرة في موعد الساعة الثامنة و15 دقيقة صباحًا.

ويبدأ قطار رقم 912 في التحرك من الإسكندرية إلى محافظة القاهرة في موعد الساعة 11:30 صباحًا.

ويتحرك قطار رقم 914 من الإسكندرية إلى محافظة القاهرة في موعد الساعة الواحدة ظهرًا.

ويتحرك قطار رقم 916 vib من الإسكندرية إلى محافظة القاهرة في موعد الساعة الثانية ظهرًا.

ويبدأ قطار رقم 196 في التحرك من الإسكندرية إلى محافظة الفيوم في موعد الساعة الرابعة مساءً.

ويتحرك قطار رقم 88 من الإسكندرية إلى أسوان في موعد الساعة الخامسة مساءً.

ويبدأ قطار رقم 934 vib في التحرك من الإسكندرية إلى أسوان في موعد الساعة العاشرة مساءً.

مواعيد القطارات اليوم الجمعة في القاهرة


ويبدأ قطار 917 vib في التحرك من محافظة القاهرة إلى الإسكندرية في موعد الساعة الثانية مساءً.

ويبدأ قطار 921 vib في التحرك من محافظة القاهرة إلى الإسكندرية في موعد الساعة السادسة مساءً.

ويتحرك رقم 931 من محافظة القاهرة إلى الإسكندرية في موعد الساعة الثامنة مساءً.

ويتحرك رقم 925 من محافظة القاهرة إلى الإسكندرية في موعد الساعة الخامسة بعد الظهر.

ويبدأ قطار 2001 vib في التحرك من محافظة القاهرة إلى الإسكندرية في موعد الساعة الثالثة بعد الظهر.

ويبدأ قطار 935 vib في التحرك من الأقصر إلى محافظة الإسكندرية في موعد الساعة العاشرة والنصف مساءً.

قطار 905 vib في التحرك من محافظة القاهرة إلى الإسكندرية في موعد الساعة الثامنة صباحًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

العثور على جثة طفلة بعد أسبوعين من اختفائها في الفيوم

وزير الأوقاف يعلن إقامة صلاة العيد في الساحات المحددة بأسوار

تردد قنوات الأطفال| تردد قناة كراميش الجديد ٢٠٢١ على النايل سات

لحظة اعتقال الأمن لمسلح إرهابى بالحرم المكى (فيديو)


الصور

image description

مصوّر أصحاب الهمم الأربعة: ربنا رزقني بيها

image description

محافظ دمياط تبحث تنفيذ مشروع طريق بورسعيد وقرية السيالة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعلن قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل شقيق زوج إسراء عماد وأمه بالإسكندرية

لحظة اعتقال الأمن لمسلح إرهابى بالحرم المكى (فيديو)

مفاجأة.. بيراميدز يدرس الاستغناء عن أحمد فتحي

تجديد حبس أحمد حلمى طولان و3 آخرين فى قضية «الفيرمونت»

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

شروط التقديم في معاهد معاوني الأمن للذكور والإناث

الشرطة الإيطالية تستعيد لوحة سرقها النازيون في فرنسا

موعد أول يوم رمضان 2021 بالميلادي

الأردن يترأس الدورة 41 لتنفيذية لمنظمة «إيسيسكو»

أيام زمان

العالم يكذب في 1 إبريل: الأصل في حكاية الشفاعة للمجانين

«أمي فضحتني مرتين».. كذبتان تورطت فيهما الفنانة ماجدة

«سرقت سوارًا ثمينًا».. كيف تسببت مديحة يسري في حبس رجل بسبب كذبة؟

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
قناة السويس فى التاريخ المصرى
مؤمن المحمدي
النسبة والمعدل
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الأمومة)
ماجد حبته
مدينة الدواء الجديدة
المزيد

الثقافة

كارثة معرض الاسكندرية للكتاب.. قراء ينظمون ندوة لـ«شاعر الإخوان في الأردن»

لا أهلاوي ولا زمالكاوي.. أسرار من حياة أحمد خالد توفيق

أظهرت تفاصيل الجسد.. هل عرف المصريون القدماء العباءة السوداء؟

الدستور تنفرد بنشر «الطريق الطويل» أول رواية مفقودة لـ«واسينى الأعرج»