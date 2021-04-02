مواعيد القطارات اليوم الجمعة 2-4-2021

مواعيد القطارات اليوم الجمعة في الإسكندرية

مواعيد القطارات اليوم الجمعة في القاهرة

يهتم الجميع من المواطنين والركاب بمواعيد القطارات في الوقت الحالي لأنها أسهل وأسرع وسيلة مواصلات، لذلك يكشف " الدستور "، في تقريره اليومي كافة التفاصيل التي تشمل مواعيد القطارات اليوم الجمعة 2-4-2021.يبدأ قطار رقم 902 vib في التحرك من الإسكندرية إلى محافظة القاهرة في موعد الساعة السادسة صباحًا.يتحرك قطار رقم 906 vib من الإسكندرية إلى محافظة القاهرة في موعد الساعة السابعة صباحًا.ويبدأ قطار رقم 904 vib في التحرك من الإسكندرية إلى محافظة القاهرة في موعد الساعة الثامنة صباحًا.ويتحرك قطار رقم 900 vib من الإسكندرية إلى محافظة القاهرة في موعد الساعة الثامنة و15 دقيقة صباحًا.ويبدأ قطار رقم 912 في التحرك من الإسكندرية إلى محافظة القاهرة في موعد الساعة 11:30 صباحًا.ويتحرك قطار رقم 914 من الإسكندرية إلى محافظة القاهرة في موعد الساعة الواحدة ظهرًا.ويتحرك قطار رقم 916 vib من الإسكندرية إلى محافظة القاهرة في موعد الساعة الثانية ظهرًا.ويبدأ قطار رقم 196 في التحرك من الإسكندرية إلى محافظة الفيوم في موعد الساعة الرابعة مساءً.ويتحرك قطار رقم 88 من الإسكندرية إلى أسوان في موعد الساعة الخامسة مساءً.ويبدأ قطار رقم 934 vib في التحرك من الإسكندرية إلى أسوان في موعد الساعة العاشرة مساءً.ويبدأ قطار 917 vib في التحرك من محافظة القاهرة إلى الإسكندرية في موعد الساعة الثانية مساءً.ويبدأ قطار 921 vib في التحرك من محافظة القاهرة إلى الإسكندرية في موعد الساعة السادسة مساءً.ويتحرك رقم 931 من محافظة القاهرة إلى الإسكندرية في موعد الساعة الثامنة مساءً.ويتحرك رقم 925 من محافظة القاهرة إلى الإسكندرية في موعد الساعة الخامسة بعد الظهر.ويبدأ قطار 2001 vib في التحرك من محافظة القاهرة إلى الإسكندرية في موعد الساعة الثالثة بعد الظهر.ويبدأ قطار 935 vib في التحرك من الأقصر إلى محافظة الإسكندرية في موعد الساعة العاشرة والنصف مساءً.قطار 905 vib في التحرك من محافظة القاهرة إلى الإسكندرية في موعد الساعة الثامنة صباحًا.