متى يحرم الموظف من تقييم ممتاز؟.. «التنظيم والإدارة» يجيب

نشر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عبر موقعه الرسمى إنفوجرافا يوضح أهم حالات عدم حصول الموظف على تقيم أداء بمرتبة ممتاز، والتى تمثلت فيما يلى:- إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على ثلاثة أيام أو بجزاء أشد خلال السنة التى يوضع عنها التقرير.- إذا كان من شاغلى إحدى الوظائف القيادية أو وظائف الإدارة الإشرافية، ووقع عليه أى جزاء خلال السنة التى يوضع عنها التقرير.- إذا أتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه دون عذر مقبول أو لم يجتازه بنجاح.