متى يحرم الموظف من تقييم ممتاز؟.. «التنظيم والإدارة» يجيب
الخميس 01/أبريل/2021 - 11:18 م
أميرة ممدوحطباعة
نشر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عبر موقعه الرسمى إنفوجرافا يوضح أهم حالات عدم حصول الموظف على تقيم أداء بمرتبة ممتاز، والتى تمثلت فيما يلى:
- إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على ثلاثة أيام أو بجزاء أشد خلال السنة التى يوضع عنها التقرير.
- إذا كان من شاغلى إحدى الوظائف القيادية أو وظائف الإدارة الإشرافية، ووقع عليه أى جزاء خلال السنة التى يوضع عنها التقرير.
- إذا أتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه دون عذر مقبول أو لم يجتازه بنجاح.
- إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة تزيد على ثلاثة أيام أو بجزاء أشد خلال السنة التى يوضع عنها التقرير.
- إذا كان من شاغلى إحدى الوظائف القيادية أو وظائف الإدارة الإشرافية، ووقع عليه أى جزاء خلال السنة التى يوضع عنها التقرير.
- إذا أتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه دون عذر مقبول أو لم يجتازه بنجاح.