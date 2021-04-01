«التخطيط»: 47% من الاستثمارات الحكومية موجهة للخدمات الصحية والتعليمية

زار وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جامعة بنها؛ للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بخطة الجامعة لعام 202021، والتعرف على أهم المشكلات التى تواجه الجامعة فى تنفيذ المشروعات، وبحث المقترحات المختلفة لحلها، كما تفقد الوفد أعمال تطوير مبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفى قصر العيني.وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاهتمام بصحة المواطن المصري يأتي على رأس اهتمامات وأولويات الدولة، مشيرة إلى أن خطة العام المالي 202021 استهدفت وبشكل أساسي تحسين مستوى معيشة المواطن فى مختلف القطاعات ذات الصلة الوثيقة بالمواطن، لافتة إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي تستهدف التوسع في الاستثمارات الحكومية الموجهة للتنمية البشرية والتي تشمل قطاعي الخدمات الصحية والتعليمية بنسبة 47%.وتضمنت زيارة وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى جامعة بنها، متابعة كل من موقع المرحلة الأولى من مستشفى الجامعة التخصصي، وتطوير ملاعب كلية التربية الرياضية، بالإضافة إلى مبنى كلية التربية الرياضية وكلية العلاج الطبيعي ومبنى المعامل المركزية، كما شملت الزيارة متابعة أعمال إنشاء مخازن جامعة بنها بأرض الجامعة.