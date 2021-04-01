حلف الناتو يسلم معدات لتكنولوجيا المعلومات إلى مولدوفا

تسلمت وزارة الدفاع في جمهورية مولدوفا، معدات تكنولوجيا المعلومات من حلف شمال الأطلسي (ناتو) ليتم تركيبها في مديرية التحول بالوزارة، كمساهمة في دفع جهود التحول الدفاعي في مولدوفا إلى الأمام.يُعد المشروع جزءًا من تعاون الناتو مع مولدوفا عبر مبادرة بناء القدرات الدفاعية والأمنية ذات الصلة، والتي توفر الدعم الاستشاري بشكل رئيسي إلى وزارة الدفاع في مولدوفا، وكذلك تشمل تقديم المساعدات العملية مع الاحترام الكامل للحياد الدستوري لمولدوفا.وبلغت المساهمة المالية لتنفيذ هذا المشروع نحو 250 ألف ليو مولدوفي، أي نحو 11 ألفا و800 يورو، من دولتين من دول حلف الناتو وهما جمهورية لاتفيا وجمهورية ليتوانيا، بجانب السويد كأحد شركاء الناتو.وقال نائب الأمين العام المساعد لحلف الناتو في قسم العمليات جوناثان باريش - خلال مشاركته في حدث افتراضي لعملية التسليم: إن التسليم الناجح لهذا المشروع يعتبر مثالًا جيدًا آخر على دعم الناتو المستمر لشركائه، على الرغم من التحديات التي يفرضها وباء كورونا.