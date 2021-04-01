رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حلف الناتو يسلم معدات لتكنولوجيا المعلومات إلى مولدوفا

الخميس 01/أبريل/2021 - 07:21 م
الناتو
الناتو
أ ش أ
طباعة
تسلمت وزارة الدفاع في جمهورية مولدوفا، معدات تكنولوجيا المعلومات من حلف شمال الأطلسي (ناتو) ليتم تركيبها في مديرية التحول بالوزارة، كمساهمة في دفع جهود التحول الدفاعي في مولدوفا إلى الأمام.

يُعد المشروع جزءًا من تعاون الناتو مع مولدوفا عبر مبادرة بناء القدرات الدفاعية والأمنية ذات الصلة، والتي توفر الدعم الاستشاري بشكل رئيسي إلى وزارة الدفاع في مولدوفا، وكذلك تشمل تقديم المساعدات العملية مع الاحترام الكامل للحياد الدستوري لمولدوفا.

وبلغت المساهمة المالية لتنفيذ هذا المشروع نحو 250 ألف ليو مولدوفي، أي نحو 11 ألفا و800 يورو، من دولتين من دول حلف الناتو وهما جمهورية لاتفيا وجمهورية ليتوانيا، بجانب السويد كأحد شركاء الناتو.

وقال نائب الأمين العام المساعد لحلف الناتو في قسم العمليات جوناثان باريش - خلال مشاركته في حدث افتراضي لعملية التسليم: إن التسليم الناجح لهذا المشروع يعتبر مثالًا جيدًا آخر على دعم الناتو المستمر لشركائه، على الرغم من التحديات التي يفرضها وباء كورونا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحريات عن دور شيكابالا.. تحقيقات موسعة فى أحداث «سلة الأهلى والزمالك»

«الرعاية الصحية»: لن نرضى بأقل من نظام تأمين صحي يلهم العالم كله

الداخلية تعلن التحويلات المرورية لتأمين احتفالية نقل المومياوات الملكية

بتوجيهات السيسى.. مصر ترسل مساعدات طبية لبوروندى


الصور

image description

محافظ دمياط تبحث تنفيذ مشروع طريق بورسعيد وقرية السيالة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعلن قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

image description

انطلاق فاعليات بطولة الجمهورية للكاراتيه ببورسعيد (صور)

الأكثر قراءة

لحظة اعتقال الأمن لمسلح تابع لتنظيم إرهابى بالحرم المكى (فيديو)

مفاجأة.. بيراميدز يدرس الاستغناء عن أحمد فتحي

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

الداخلية تعلن التحويلات المرورية لتأمين احتفالية نقل المومياوات الملكية

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الشرطة الإيطالية تستعيد لوحة سرقها النازيون في فرنسا

موعد أول يوم رمضان 2021 بالميلادي

الأردن يترأس الدورة 41 لتنفيذية لمنظمة «إيسيسكو»

ترددات الأطفال.. تردد قناة طيور الجنة على نايل سات

أيام زمان

«أمي فضحتني مرتين».. كذبتان تورطت فيهما الفنانة ماجدة

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

قريبًا.. «خمس زوايا» و«مونتاوك» باللغة العربية

«العاملين بالثقافة» تكرم لاعبة السيرك القومي جيهان عاشور

مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل سفير ألمانيا بالقاهرة (صور)

في عدد أبريل 2021.. ميريت الثقافية تناقش كتابًا لشاكر عبدالحميد