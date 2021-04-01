لبنان: حل الأزمات يتطلب تشكيل الحكومة الجديدة والتفاوض مع صندوق النقد

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، أن المدخل الأساسي لحل الأزمات والمشاكل المتعددة التي يواجهها لبنان، يكون بتشكيل الحكومة الجديدة والتفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج مساعدات.ودعا دياب - في تصريح له اليوم - جميع الفرقاء السياسيين اللبنانيين المعنيين بعملية التأليف الحكومي، إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة حتى يمكن مواجهة التحديات التي يمر بها لبنان ومعالجتها، مشيرا إلى أن الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمصرفية الكبيرة التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي، لم يعرفها أي بلد آخر.ويشهد لبنان فراغا حكوميا منذ قرابة 8 أشهر وذلك في أعقاب استقالة حكومة الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء في 10 أغسطس الماضي على وقع تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع في ميناء بيروت البحري.وكلفت الأغلبية النيابية داخل البرلمان اللبناني في 22 أكتوبر الماضي زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، والذي قدم بدوره إلى الرئيس اللبناني ميشال عون في 9 ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية مصغرة من 18 وزيرا، مؤكدا أنهم جميعا من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وتخلو من "الثُلث الوزاري المعطل" باعتبار أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وانتشالها من الأزمات التي تعصف بها، وبما يجعل المجتمعين العربي والدولي يعاودان الانفتاح على لبنان ومساعدته.ولم تنجح - حتى الآن - الوساطات والمساعي الرامية إلى إنجاز عملية التأليف الحكومي في ظل غياب التوافق ووجود حالة من الخلاف المستحكم بين الرئيس اللبناني ميشال عون ومن خلفه التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل من جهة، وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، على شكل ونوعية وحجم الحكومة.