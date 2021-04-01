قوات الاحتلال تعتقل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن يوسف محمد أبومارية من بلدة بيت أمر، ونايف الشوامرة من بلدة دورا، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.وفي شمال الضفة الغربية، أصيب فلسطيني يدعى عبدالسلام سلمان، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين (مقام يوسف) شرق نابلس في ساعات متأخرة من الليلة الماضية.وذكرت مصادر أمنية فلسطينية: إن عشرات المستوطنين اقتحموا (مقام يوسف) في ساعات متأخرة من الليلة الماضية بهدف أداء طقوس تلمودية، واندلعت مواجهات خلال الاقتحام بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، والرصاص، ما أدى إلى إصابة المواطن سلمان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس ونقل على أثرها إلى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج.وفي مدينة طوباس، أصابت قوات الاحتلال ضابطا في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، واعتقلت مواطنا آخر، وأوضح مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وأطلقت النار باتجاه ضابط في جهاز المخابرات العامة، أثناء تواجده أمام مقر الجهاز في المدينة، ما أدى إلى إصابته برصاصة في الكتف وأخرى بالصدر، ونقل على إثرها إلى المستشفى، ووصفت حالته بالمستقرة، كما اعتقلت الشاب كمال جمال أحمد دراغمة بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.وفي مدينة القدس، اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بدعوة الاحتفال بـ"عيد الفصح".وقال مسئول العلاقات العامة والإعلام في الأقصى فراس الدبس لوكالة أنباء (وفا): إن 535 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، بالتزامن مع اليوم الخامس من احتفالات المستوطنين بـ"عيد الفصح".وعلى صعيد آخر، أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم، عن أسير من حي راس العامود بالقدس المحتلة، بعد قضائه 11 عاما في سجونها.وأوضحت مصادر فلسطينية: إن إدارة "سجن رامون" أفرجت عن الأسير المقدسي غازي محمد عبدالفتاح كنعان (48 عاما)، من أمام بوابة سجن رامون الصحراوي، وكان قد اعتقل في الرابع من أبريل عام 2010.