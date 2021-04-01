مفاجأة.. بيراميدز يدرس الاستغناء عن أحمد فتحي

يدرس نادي بيراميدز الاستغناء عن أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بناء على توصية من أروابارينا المدير الفني للفريق الذي أبلغ الإدارة بعدم حاجته لخدمات اللاعب خلال الموسم المقبل، وبدليل عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي خلال الفترة الماضية.





وكشف مصدر داخل نادي بيراميدز أن أروابارينا أبدى استياءه الشديد من مستوى فتحي بسبب الأداء المتراجع في التدريبات وهو ما اضطره لاستبعاده من التشكيل الأساسي، وأن ذلك يظهر عليه بشكل كبير بسبب زيادة وزنه وعدم قدرته على تقديم الأداء المرجو.



