مفاجأة.. بيراميدز يدرس الاستغناء عن أحمد فتحي
الخميس 01/أبريل/2021 - 04:35 م
يدرس نادي بيراميدز الاستغناء عن أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بناء على توصية من أروابارينا المدير الفني للفريق الذي أبلغ الإدارة بعدم حاجته لخدمات اللاعب خلال الموسم المقبل، وبدليل عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي خلال الفترة الماضية.
وكشف مصدر داخل نادي بيراميدز أن أروابارينا أبدى استياءه الشديد من مستوى فتحي بسبب الأداء المتراجع في التدريبات وهو ما اضطره لاستبعاده من التشكيل الأساسي، وأن ذلك يظهر عليه بشكل كبير بسبب زيادة وزنه وعدم قدرته على تقديم الأداء المرجو.