الطاقة الذرية: إيران تبدأ فى تخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد متطورة

كشف تقرير جديد لوكالة الطاقة الذرية، اليوم الخميس، عن أن إيران تخصب اليورانيوم بمنشأة نطنز في 696 جهاز طرد مركزي "آي.آر- 2 إم" ركبتها في 4 مجموعات، وفي 174 جهاز "آي.آر- 4" ركبتها في مجموعة واحدة.وفي التفاصيل، أشار التقرير الأممي، حسبما نقلت وكالة "رويترز"، إلى أن إيران نصبت مجموعتين إضافيتين من أجهزة الطرد المركزي في نطنز.كما أشارت الوكالة في تقريرها إلى أنها "تحققت في 31 مارس 2021، من أن إيران بدأت ضخ سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي في مجموعة رابعة من 174 جهاز طرد مركزي آي.آر- 2 إم بمحطة تخصيب للوقود"، في إشارة إلى محطة نطنز القابعة تحت الأرض.وسادس فلوريد اليورانيوم هو الصورة التي يتم بها تغذية أجهزة الطرد المركزي باليورانيوم من أجل التخصيب.