«التعاون الخليجى» وكازاخستان يبحثان أوجه التعاون المشترك

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الخميس، مع سفير جمهورية كازاخستان لدى السعودية بيريك آرين، أوجه التعاون التي تربط مجلس التعاون وجمهورية كازاخستان في كافة المجالات.واستعرض الجانبان - خلال لقائهما بالرياض، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية - العلاقات المشتركة بين الجانبين والسبل الكفيلة بتعزيزها، وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.