أصالة تنتهى من تسجيل تتر «حرب أهلية» وتستعد لـ«قصر النيل»

تشارك الفنانة أصالة بصوتها العذب خلال شهر رمضان المقبل بغناء تتري مسلسل "حرب أهلية" للفنانة يسرا ومسلسل "قصر النيل" للفنانة دينا الشربيني.وانتهت المطربة أصالة من تسجيل تتر مسلسل "حرب أهلية"، ويضع صناع العمل اللمسات الأخيرة عليه استعدادا لطرحه قبل عرض المسلسل كنوع من الدعاية للعمل، وتعكف أصالة لتسجيل تتر مسلسل "قصر النيل" للفنانة دينا الشربيني.وتجسد يسرا خلال العمل قصة مريم، وهي إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، والتي تمر بمنعطفات غير متوقعة تقلب حياتها رأسًا على عقب، فتحاول لملمة أشلائها في مواجهة التحولات الطارئة في حياتها في إطار من الدراما الاجتماعية المشوقة."حرب أهلية" من بطولة يسرا، وباسل خياط، وأروى جودة، ومن تأليف أحمد عادل، إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج "العدل جروب"، ويعرض على "شاهد VIP" خلال شهر رمضان.