تعليق إضراب موظفي الجوازات بمطار هيثرو بلندن مع بدء المحادثات

علق عمال مراقبة الجوازات في مطار هيثرو بلندن إضرابا كان يجري التخطيط له بالتزامن مع عيد الفصح.وكان من المقرر أن يضرب نحو 450 من العاملين من أعضاء اتحاد الخدمات العامة والتجارية، من الخميس إلى الأربعاء القادم، بسبب خلافات حول قوائم عمل جديدة.وقال الاتحاد إنه تم إدخال تغييرات فرضتها وزارة الداخلية البريطانية، للتعامل مع تدابير السلامة الخاصة بجائحة كورونا، على قوائم عمل الموظفين دون التشاور مع الاتحاد.إلا أن الاتحاد أعلن اليوم عن تعليق الإضراب بعد "محادثات إيجابية جرت مؤخرا مع جهة العمل وتقديم عدد من الامتيازات رسميا للاتحاد".