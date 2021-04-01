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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تفاصيل جديدة في جريمة مقتل «فلويد» التي فجرت غضبا بواشنطن

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:39 م
فلويد
فلويد
منار أحمد
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عرضت محاكمة الشرطي الأميركي للمتهم بقتل الرجل صاحب الأصول الإفريقية جورج فلويد لقطات جديدة توثق آخر لحظاته في الحياة، بقضية فجرت غضبا في الولايات المتحدة وخارجها.

وبحسب شبكة سكاي نيوز، أن اللقطات تظهر الرجل وهو يتوسل الشرطة الأميركية أن لا تطلق النار عليه، خلال إيقافه، على خلفية مزاعم استخدامه ورقة نقدية مزورة من فئة 20 دولارا.

ووقعت الحادثة المروعة في مايو 2020، بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الشمالية، واندلعت على أثرها أعمال عنف عمت الولايات المتحدة، في جريمة أعادت التذكير بمشكلة العنصرية في أميركا.

وما كان معروفا في البداية أن أحد ضباط الشرطة، ويدعى ديريك تشوفين، ضغط بركبته على عنق فلويد، الذي قال جملته الشهيرة "لا أستطيع التنفس".

وكشفت لقطات جديدة تعرض حاليا في محاكمة الضابط ديريك: إشهار السلاح ومحاولة إطلاق النار على رجل أعزل.

وأثناء عرض اللقطات،أجهش أحد الشهود في القضية بالبكاء من هول المشهد، فلويد يتوسل أحد عناصر الشرطة بعد إشهاره السلاح في وجهه، وقال: "من فضلك يا رجل، لم أكن أعرف".

وسمع الضابط يقول لفلويد:"توقف عن المقاومة"، فيرد الأخير: "أنا لست كذلك".

ويواجه تشوفين (45 عاما) اتهامات بارتكاب جريمة قتل من الدرجتين الثانية والثالثة، لكنه لم يعترف بالجريمة مبررا تصرفه بأنه دفاع عن النفس.

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