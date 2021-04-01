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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

روسيا: أوضاع معيشية صعبة في بيونج يانج وتدابير صارمة لمكافحة كورونا

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:37 م
روسيا: أوضاع معيشية
روسيا: أوضاع معيشية صعبة في بيونج يانج
وكالات
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وصفت السفارة الروسية في كوريا الشمالية الأوضاع المعيشية في بيونغ يانغ بأنها صعبة مع نقص حاد في الأدوية، بعد فرض قيود "غير مسبوقة" في إطار احتواء جائحة كوفيد-19.

وفي تعليق نشرته في صفحتها على فيسبوك، تحدّثت السفارة عن موجة جديدة لمغادرة دبلوماسيين أجانب كوريا الشمالية، مؤكدة "نتفهّم المغادرين".

وتابعت "لا أحد يمكنه تحمّل الصرامة غير المسبوقة للقيود والنقص الحاد في السلع الأساسية وخصوصا الأدوية، واستحالة معالجة مشاكل صحية".

وذكّرت السفارة بأن دولا عدة أغلقت ممثلياتها الدبلوماسية في كوريا الشمالية لكنّها شدّدت على أنه ستبقي أبوابها مفتوحة "على الرغم من أن الأمر ليس سهلا، ومن وجود الكثير من المشاكل واضطرار عائلات عدة للمغادرة".

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