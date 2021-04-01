رئيس لبنان: نقدر موافقة العراق على تزويدنا بالنفط مقابل الخدمات الطبية

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، عن تقديره لموقف الحكومة العراقية بالموافقة على طلب لبنان تزويده بالنفط الخام مقابل تقديم الخدمات الطبية والصحية، آملا أن يكون التعاون الاقتصادي والإنساني بين وزارتي الصحة اللبنانية والنفط العراقية، بداية لتعاون طويل الأمد يحقق مصلحة البلدين.جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني لوزير الصحة العراقي حسن التميمي الذي يزور لبنان على رأس وفد، إلى جانب تقديم العراق مساعدات طبية لدعم جهود لبنان في التصدي لوباء كورونا.وأبدى "عون" استعداده لتسهيل تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين لبنان والعراق، والعمل على التوصل إلى سوق مشتركة بين دول المشرق العربي، مشيرا إلى أنه سعى لتحقيق هذا الطرح قبل الحروب التي شهدتها دول المنطقة.وهنأ الرئيس اللبناني العراق وشعبه على نجاح الزيارة التاريخية التي قام بها البابا فرنسيس الشهر الماضي، معتبرا انها انتصار لمبادىء الحفاظ على التنوع الديني والطائفي والثقافي والتعددي في المنطقة.وأعرب عن أمله في أن يكون هناك تعاون بين لبنان والعراق في جامعة الدول العربية والمحافل الدولية، في سبيل تشجيع العودة الآمنة للنازحين السوريين إلى وطنهم.من جانبه، أكد وزير الصحة العراقي أن زيارته والوفد تهدف إلى دعم الشعب اللبناني في مواجهة جائحة كورونا وجهود وزارة الصحة، بالإضافة إلى مناقشة الملفات التي تساند جهود وزارتي الصحة للنهوض بالواقع الصحي في البلدين والقضاء على الجائحة، وبعض الاتفاقيات التي وقعت عليها الوزارتان وسبل تفعيلها.وشدد الوزير التميمي على أن الحكومة العراقية تبدي اهتماما كبيرا بلبنان وشعبه، في ضوء العلاقات القوية والوطيدة بين البلدين والشعبين، والحرص على دعم لبنان ومساندته لا سيما بعد التفجير المدمر الذي وقع في ميناء بيروت البحري في شهر أغسطس الماضي.