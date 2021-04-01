بورصة الدواجن العمومية اليوم الخميس 1-4-2021

بورصة الدواجن العمومية اليوم

بورصة الدواجن العمومية اليوم

وتشهد أسعار الدواجن وأسعار الكتاكيت حالة من الاستقرار في البلاد رغم الأزمات الاقتصادية التي تواجهها البلاد والعالم بسبب جائحة فيروس كورونا الخطير، وبحلول الشهر الجديد أبريل 2021، استقرت أسعار الدواجن وأسعار الكتاكيت أيضًا في الأسواق المصرية ولم تتأثر بالحالة الاقتصادية الحالية.ولأن عمليات البحث مستمرة بكثرة في الفترة الأخيرة على محركات الإنترنت بموقع جوجل من قبل المواطنين ومن لديهم مزارع الدواجن والكتاكيت، لذلك يرصد لكم " الدستور " في تقريره اليومي كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الخميس 1-4-2021 في مصر، ومن ضمنها ( سعر الدواجن اليوم - سعر الكتاكيت اليوم - سعر كرتونة البيض اليوم ).1 - بلغ سعر كيلو اللحم الأبيض اليوم في الأسواق نحو ما يقرب إلى حوالي 25 حتى 28 جنيها.2 - وشهد سعر كيلو اللحم الأحمر اليوم في الأسواق نحو ما يقرب إلى حوالي 31 حتى 34 جنيها.3 - وتداول سعر كيلو لحم الأمهات اليوم في الأسواق نحو ما يقرب إلى حوالي 19 حتى 20 جنيها.4 - وسجل سعر الكتكوت الأبيض في الشركات اليوم بالأسواق نحو ما يقرب إلى حوالي 8.5 جنيه حتى 11.5 جنيه.5 - وشهد سعر الكتكوت الأبيض قطعان اليوم بالأسواق نحو ما يقرب إلى حوالي 6.80 جنيه حتى 7 جنيهات.