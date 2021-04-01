بورصة الدواجن العمومية اليوم الخميس 1-4-2021
الخميس 01/أبريل/2021 - 02:24 م
هبه محمدطباعة
تعتبر الدواجن من الأطباق الرئيسية لدى الجميع، حيث ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وموقع "جوجل" من قبل المواطنين ومن لديهم مزارع للدواجن والكتاكيت عن بورصة الدواجن العمومية اليوم الخميس 1-4-2021.
6 - وتداول سعر الكتكوت الساسو اليوم في الأسواق نحو ما يقرب إلى حوالي 1.9 جنيه حتى 2.25 جنيه.
7 - وسجلت سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق نحو ما يقرب إلى حوالي 32 حتى 33 جنيها.
وتشهد أسعار الدواجن وأسعار الكتاكيت حالة من الاستقرار في البلاد رغم الأزمات الاقتصادية التي تواجهها البلاد والعالم بسبب جائحة فيروس كورونا الخطير، وبحلول الشهر الجديد أبريل 2021، استقرت أسعار الدواجن وأسعار الكتاكيت أيضًا في الأسواق المصرية ولم تتأثر بالحالة الاقتصادية الحالية.
ولأن عمليات البحث مستمرة بكثرة في الفترة الأخيرة على محركات الإنترنت بموقع جوجل من قبل المواطنين ومن لديهم مزارع الدواجن والكتاكيت، لذلك يرصد لكم " الدستور " في تقريره اليومي كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الخميس 1-4-2021 في مصر، ومن ضمنها ( سعر الدواجن اليوم - سعر الكتاكيت اليوم - سعر كرتونة البيض اليوم ).
1 - بلغ سعر كيلو اللحم الأبيض اليوم في الأسواق نحو ما يقرب إلى حوالي 25 حتى 28 جنيها.
2 - وشهد سعر كيلو اللحم الأحمر اليوم في الأسواق نحو ما يقرب إلى حوالي 31 حتى 34 جنيها.
3 - وتداول سعر كيلو لحم الأمهات اليوم في الأسواق نحو ما يقرب إلى حوالي 19 حتى 20 جنيها.
4 - وسجل سعر الكتكوت الأبيض في الشركات اليوم بالأسواق نحو ما يقرب إلى حوالي 8.5 جنيه حتى 11.5 جنيه.
5 - وشهد سعر الكتكوت الأبيض قطعان اليوم بالأسواق نحو ما يقرب إلى حوالي 6.80 جنيه حتى 7 جنيهات.
ولأن عمليات البحث مستمرة بكثرة في الفترة الأخيرة على محركات الإنترنت بموقع جوجل من قبل المواطنين ومن لديهم مزارع الدواجن والكتاكيت، لذلك يرصد لكم " الدستور " في تقريره اليومي كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الخميس 1-4-2021 في مصر، ومن ضمنها ( سعر الدواجن اليوم - سعر الكتاكيت اليوم - سعر كرتونة البيض اليوم ).
بورصة الدواجن العمومية اليوم
1 - بلغ سعر كيلو اللحم الأبيض اليوم في الأسواق نحو ما يقرب إلى حوالي 25 حتى 28 جنيها.
2 - وشهد سعر كيلو اللحم الأحمر اليوم في الأسواق نحو ما يقرب إلى حوالي 31 حتى 34 جنيها.
3 - وتداول سعر كيلو لحم الأمهات اليوم في الأسواق نحو ما يقرب إلى حوالي 19 حتى 20 جنيها.
4 - وسجل سعر الكتكوت الأبيض في الشركات اليوم بالأسواق نحو ما يقرب إلى حوالي 8.5 جنيه حتى 11.5 جنيه.
5 - وشهد سعر الكتكوت الأبيض قطعان اليوم بالأسواق نحو ما يقرب إلى حوالي 6.80 جنيه حتى 7 جنيهات.
بورصة الدواجن العمومية اليوم
6 - وتداول سعر الكتكوت الساسو اليوم في الأسواق نحو ما يقرب إلى حوالي 1.9 جنيه حتى 2.25 جنيه.
7 - وسجلت سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق نحو ما يقرب إلى حوالي 32 حتى 33 جنيها.
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