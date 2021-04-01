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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير أوكرانيا ناعيًا الجنزورى: كان داعمًا للاستقرار والازدهار

الخميس 01/أبريل/2021 - 01:27 م
الجنزوري
الجنزوري
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تقدم إيفهين ميكيتنكو سفير أوكرانيا بالقاهرة اليوم الخميس، بخالص التعازي للشعب المصري في وفاة المغفور له الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، واصفا إياه بأنه كان داعمًا لاستقرار وازدهار وطنه ومواطنيه.

وذكر بيان السفارة الأوكرانية بالقاهرة، أنه في 25 يناير 1992، في كييف، وقع الدكتور كمال الجنزوري، نائب رئيس الوزراء المصري آنذاك، على الوثيقة التاريخية للشراكة الأوكرانية المصرية وهو البيان المشترك حول إقامة العلاقات الدبلوماسية بين أوكرانيا وجمهورية مصر العربية.

وأعربت سفارة أوكرانيا بالقاهرة عن فائق الاحترام والامتنان لهذا الرجل الحكيم الذي أسهم في توطيد العلاقات الودية بين أوكرانيا ومصر، مؤكدة تضامنها مع مصر حكومة وشعبًا.

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