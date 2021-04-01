«حتشبسوت» أشهر ملكات مصر وأقواهن نفوذًا

أعظم ملوك مصر القديمة



تستعد مصر يوم 3 أبريل لحدث يتكرر مرة واحدة فى العمر، يعد الأول من نوعه في العالم، يتضمن نقل 22 مومياء ملكية في موكب مهيب، من المتحف المصرى لمتحف الحضارة بالفسطاط.وتضم المومياوات الملكية 4 ملكات: حتشبسوت، ميرت أمو، أحمس نفرتارى والملكة تى.ونسلط الضوء على الملكة حتشبسوت إحدي المومياوت التي سيتم نقلها ودورها فى تأسيس الحضارة المصرية الفرعونية القديمة.تعتبر الملكة الخامسة ضمن تسلسل ملوك الأسرة الثامنة عشرة، حكمت بعد وفاة زوجها الملك تحتمس الثاني كوصية على الملك الصغير تحتمس الثالث في البداية ثم كملكة وابنة الإله آمون.تعد حتشبسوت أشهر الملكات اللاتي حكمن مصر، وأقواهن نفوذًا؛ فقد كان حكمها نقطة بارزة ليس في تاريخ الأسرة الثامنة عشرة فحسب، بل وفي تاريخ مصر القديم كله.أنجبت حتشبسوت من زوجها تحتمس الثاني ابنة وحيدة هي الأميرة "نفرو رع"، دون وريث ذكر، ومات تحتمس الثاني بعد فترة حكم 13 عامًا، وكان لزوجها من أمه إيزيس ابن يدعى "تحتمس الثالث"، فبعد وفاة تحتمس الثانى، كانت حتشبسوت الوصية على ابنة، بسبب أن أمه كانت غير مؤهلة للوصاية على ابنها.بعد فترة من الوقت، قتلت حتشبسوت ابن زوجها لتصبح ملكة على عرش مصر، تصرفت كأنها ذكر، صورتها كثير من النقوش الفرعونية بأنها ملك وليست ملكة.