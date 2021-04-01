الكرملين يدين الأعمال العدوانية للقوميين ضد الروس فى جورجيا

أدانت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الخميس، بشدة الأعمال العدوانية للقوميين الجورجيين ضد الروس في جورجيا.وقال المتحدث الصحفي للكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين، تعليقًا على الاحتجاجات فى تبيليسي بسبب زيارة المذيع التليفزيوني الروسي فلاديمير بوزنير: "نحن ندين بشدة الأعمال العدوانية للقوميين المتطرفين ضد المواطنين الروس في تبيليسي".هذا وشهدت العاصمة الجورجية تبيليسي، أمس الأربعاء، احتجاجات بسبب زيارة بوزنير، الذي وصل إلى جورجيا للاحتفال بعيد ميلاده.وأكد المحتجون بأنه بما أن بوزنير لا يعترف بوحدة أراضي جورجيا، فإن وجوده غير مقبول وبعد انتشار خبر قدوم الصحفي الروسي مع أصدقائه إلى تبليسي للاحتفال بعيد ميلاده، نظمت مجموعة من المواطنين وقفة احتجاجية أمام الفندق، الذي كان يتواجد به بوزنير، مطالبة بمغادرته البلاد، وبعد ذلك تم نقل الضيوف إلى فندق "رومز" في وسط تبليسي.