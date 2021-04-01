«ميدياميتري»: 30.8 مليون فرنسي تابعوا خطاب ماكرون حول قيود كورونا

أعلنت شركة "ميدياميتري" والتي تعد هيئة فرنسية متخصصة في قياس نسبة المشاهدة التلفزيونية، أن 8ر30 مليون مواطن تابعوا خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي ألقاه أمس الأربعاء، وتضمن توسيع الحجر الصحي لمواجهة فيروس كورونا المُستجد، ليشمل جميع أراضي البلاد لمدة أربعة أسابيع اعتبارا من بعد غد السبت في محاولة لوقف الموجة الوبائية الثالثة.وقالت الهيئة الفرنسية – حسبما ذكر راديو "أوروبا 1" اليوم الخميس - إنه وفقا للأرقام، تابع 8ر30 مليون مشاهد خطاب الرئيس ماكرون مساء الأربعاء على جميع القنوات لتبلغ نسبة المشاهدة 7ر90%.ونصت القيود الجديدة على حظر التجول من الساعة السابعة مساء حسب التوقيت المحلي لفرنسا (الخامسة مساء بتوقيت جرينتش) وإغلاق بعض الشركات وفرض قيود على التنقلات، وأسبوعين من بين الأسابيع الثلاثة التي ستغلق خلالها المدارس تصادف عطلة الربيع التي سيتم توحيدها في جميع أنحاء البلاد.كانت وزارة الصحة الفرنسية أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل 381 حالة وفاة و30702 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 95337، فيما عدد الإصابات 4585385.