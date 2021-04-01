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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

33 مركزا صحيا بالقاهرة تشارك فى التطعيم ضد شلل الأطفال

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:43 ص
التطعيم ضد شلل الأطفال
التطعيم ضد شلل الأطفال
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تقدم لكم" الدستور" عناوين مديريات الصحة التابعة لمحافظة القاهرة، التي تقدم تطعيم شلل الأطفال، خلال الحملة القومية الثانية والتي جاءت على النحو التالي:

النزهة: مركز طبي النزهة- شارع جوزيف تيتو

القاهرة الجديدة: مركز طبي القطامية- القطامية شارع بنك الاسكان والتعمير محطة البنك اسكان النقابات.

شبرا: مركز المؤتمرات الانجيلي - التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي-٦٧ شارع المستشفى ( شارع شوكلان سابقا) أمام مسجد أنصار السنه المحمديه بجوار مستشفى شبرا العام كوتشنر.

مصر الجديدة: مستشفى هيلوبليس- 1 ش. الحجاز - ميدان هليوبوليس
المطرية: مستشفى المطرية التعليمي- 6 ش. طه قنديل - ميدان المطرية.

الزيتون: مستشفى الزيتون التخصصي- تقاطع ش. المصانع مع ش. عمر المختار - ميدان السواح - الزيتون.

السلام أول: مركز طبي الدلتا- ميدان الدلتا - اسكندرية 2 تقاطع الونش أمام زمزم

السلام الثاني: مركز طبي النهضة القديم- مدينة النهضة - مساكن اسكندرية.

المرج: مركز طبي الأندلس- شارع مؤسسة الزكاة بجوار جراحات اليوم الواحد.

عين شمس: مركز صحة الأسرة- شارع جمال عبد الناصر - من عبد الحليم محمود بجوار مستشفى عين شمس العام.

المطرية: عيادة المطرية الشاملة- 151 شارع المطراوي - خلف السجل المدني القديم.

الزيتون: مركز طبي سراي القبة- 2 ميدان ابن سندر.

حدائق القبة: مركز طبي الخليج المصري- شارع الخليج المصري أمام مدرسة جمال عبد الناصر.

مصر الجديدة:مكتب صحة بيروت-38 شارع بيروت - مصر الجديدة.

مدينة نصر غرب: مركز طبي السادس- شارع الصحة بجوار جراحات اليوم الواحد.

مدينة نصر شرق: مركز طبي الحي السابع- 78 عمارات عثمان شارع علي أمين.

النزهة: مركز طبي المحكمة- 320 شارع الحجاز ميدان المحكمة.

القاهرة الجديدة: مركز طبي التجمع الثالث- المحلية السابعة - أمام مسجد سمير وعلي ومدرسة الحرية.

بدر: مركز طبي الحي الأول- الحي الثالث - المجاورة الرابعة.

الشروق: مركز طبي الـ 100 متر- إسكان شباب الـ 100 متر بجوار مول الفيوتشر.

الوايلي: مركز رعاية طفل العباسية- 10 شارع محمد رفعت العباسية.

وسط البلد: مركز طبي الدراسة- شارع الجعفري.

عابدين: مركز طبي عابدين- 7 شارع المدبع أعلى مسجد ابو طبل.

المقطم: مركز صحة الأسمرات 3- 23 عمارات الزهور.

الساحل: مركز طبي المقسي-72 شارع المقسي دوران شبرا.

الخليفة: مركز طبي التونسي الحضري الجديد- 1 شارع المدارس التونسي.

السيدة زينب: رعاية طفل مصر القديمة- 23 شارع السبع ساقيات القصر العيني.

مصر القديمة: مركز طبي عين الصيرة- صلاح سالم أمام حديقة الفسطاط.

البساتين: مركز طبي صقر قريش- البساتين ميدان صقر قريش.

المعادي: مركز طبي الخبيري- 8 شارع الترعة.

طرة: مركز طبي طرة-1 شارع رخا كورنيش النيل - كوزيكا.

15 مايو: مركز طبي مجاورة 5- مدينة 15 مايو مجاورة 5.

حلوان: مركز طبي الست خضرة- 21 شارع راغب حلوان.

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