33 مركزا صحيا بالقاهرة تشارك فى التطعيم ضد شلل الأطفال

تقدم لكم" الدستور" عناوين مديريات الصحة التابعة لمحافظة القاهرة، التي تقدم تطعيم شلل الأطفال، خلال الحملة القومية الثانية والتي جاءت على النحو التالي:النزهة: مركز طبي النزهة- شارع جوزيف تيتوالقاهرة الجديدة: مركز طبي القطامية- القطامية شارع بنك الاسكان والتعمير محطة البنك اسكان النقابات.شبرا: مركز المؤتمرات الانجيلي - التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي-٦٧ شارع المستشفى ( شارع شوكلان سابقا) أمام مسجد أنصار السنه المحمديه بجوار مستشفى شبرا العام كوتشنر.مصر الجديدة: مستشفى هيلوبليس- 1 ش. الحجاز - ميدان هليوبوليسالمطرية: مستشفى المطرية التعليمي- 6 ش. طه قنديل - ميدان المطرية.الزيتون: مستشفى الزيتون التخصصي- تقاطع ش. المصانع مع ش. عمر المختار - ميدان السواح - الزيتون.السلام أول: مركز طبي الدلتا- ميدان الدلتا - اسكندرية 2 تقاطع الونش أمام زمزمالسلام الثاني: مركز طبي النهضة القديم- مدينة النهضة - مساكن اسكندرية.المرج: مركز طبي الأندلس- شارع مؤسسة الزكاة بجوار جراحات اليوم الواحد.عين شمس: مركز صحة الأسرة- شارع جمال عبد الناصر - من عبد الحليم محمود بجوار مستشفى عين شمس العام.المطرية: عيادة المطرية الشاملة- 151 شارع المطراوي - خلف السجل المدني القديم.الزيتون: مركز طبي سراي القبة- 2 ميدان ابن سندر.حدائق القبة: مركز طبي الخليج المصري- شارع الخليج المصري أمام مدرسة جمال عبد الناصر.مصر الجديدة:مكتب صحة بيروت-38 شارع بيروت - مصر الجديدة.مدينة نصر غرب: مركز طبي السادس- شارع الصحة بجوار جراحات اليوم الواحد.مدينة نصر شرق: مركز طبي الحي السابع- 78 عمارات عثمان شارع علي أمين.النزهة: مركز طبي المحكمة- 320 شارع الحجاز ميدان المحكمة.القاهرة الجديدة: مركز طبي التجمع الثالث- المحلية السابعة - أمام مسجد سمير وعلي ومدرسة الحرية.بدر: مركز طبي الحي الأول- الحي الثالث - المجاورة الرابعة.الشروق: مركز طبي الـ 100 متر- إسكان شباب الـ 100 متر بجوار مول الفيوتشر.الوايلي: مركز رعاية طفل العباسية- 10 شارع محمد رفعت العباسية.وسط البلد: مركز طبي الدراسة- شارع الجعفري.عابدين: مركز طبي عابدين- 7 شارع المدبع أعلى مسجد ابو طبل.المقطم: مركز صحة الأسمرات 3- 23 عمارات الزهور.الساحل: مركز طبي المقسي-72 شارع المقسي دوران شبرا.الخليفة: مركز طبي التونسي الحضري الجديد- 1 شارع المدارس التونسي.السيدة زينب: رعاية طفل مصر القديمة- 23 شارع السبع ساقيات القصر العيني.مصر القديمة: مركز طبي عين الصيرة- صلاح سالم أمام حديقة الفسطاط.البساتين: مركز طبي صقر قريش- البساتين ميدان صقر قريش.المعادي: مركز طبي الخبيري- 8 شارع الترعة.طرة: مركز طبي طرة-1 شارع رخا كورنيش النيل - كوزيكا.15 مايو: مركز طبي مجاورة 5- مدينة 15 مايو مجاورة 5.حلوان: مركز طبي الست خضرة- 21 شارع راغب حلوان.