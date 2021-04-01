بالعناوين.. مراكز «الصحة» للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمحافظات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، منذ قليل، عن المراكز والمديريات التابعة لها التي تقدم تطعيم ضد شلل الأطفال في المحافظات الأتية، الغربية، وكفر الشيخ، ومرسى مطروح، والبحيرة، ودمياط، والدقهلية، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والشرقية، والأقصر، وأسوان.هذا بالإضافة إلى البحر الأحمر، والوادي الجديد، المنوفية، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وبورسعيد، والإسماعلية، والإسكندرية، والقليوبية، والجيزة، والقاهرة، تقدم لكم "الدستور" عناوين كافة المراكز التي أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان مذ قليل.يأتي ذلك عقب قرار وزارة الصحة والسكان مد الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال حتى غد الجمعة 2 أبريل الجاري، على أن تستمر المديريات في العمل يوم الجمعة الذي يعتبره المواطنين إجازة رسمية، ليستمر العمل من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساٍء، وذلك للحد من التكدس داخل مديريات الصحة، ولاستقبال الأطفال المتخلفين عن التطعيم.