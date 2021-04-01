



موعد صرف المعاشات هذا الشهر أبريل ٢٠٢١





أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية عن الجدول الزمني الذي وضعته لصرف معاشات المتقاعدين شهريا وفقا للشرائح المالية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين المواطنين والذي حصد منذ اندلاعه في مدينة ووهان الصينية أواخر عام 2019 حيث يتم صرف المعاشات لأكثر من 10 ملايين مواطن من مستحقي المعاشات وفقا الجدول الزمني خلال الفترة من اليوم الخميس 1 أبريل إلى 7 أبريل.





جدول صرف المعاشات وفقا الشرائح المالية 2021





وحددت هيئة التأمينات الاجتماعية الفترة من 1 إلى 7 أبريل الجاري لصرف معاشات المتقاعدين من العمل من كبار السن والذي وصل عددهم قرابة 10 ملايين مواطن، حيث يتم صرف معاشات الشريحة الأولى والذين يتقاضون معاشات أقل من ألف جنيه خلال الفترة من 1 و 2 أبريل و يتم صرف معاشات الشريحة الثانية والذين يتقاضون معاشات أكثر من 1000 جنيه وأقل من 2000 جنيه خلال الفترة من 3 إلى 5 أبريل الجاري فيما يتم صرف معاشات الشريحة الثالثة والذين يتقاضون معاشات أكثر من ألفين جنيه خلال الفترة من 6 إلى 7 أبريل الجاري.





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موعد زيادة معاشات المتقاعدين 2021





يبحث أصحاب المتقاعدين عن العمل عبر المنصات الإلكترونية عن موعد صرف المعاشات هذا الشهر "أبريل ٢٠٢١" وموعد صرف زيادة المعاشات والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن الموازنة الجديدة للدولة بنسبة 13% والتي يتم صرفها أول يوليو المقبل وذلك لتحسين أوضاعهم المعيشية وفقا لنسبة التضخم في الموازنة العامة للدولة.

احتلوفقا للشرائح المالية التي أعلنت عنها هيئة التأمينات الاجتماعية محرك البحث العالمي جوجل من قبل أصحاب المعاشات خلال الفترة الماضية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد الصرف وفقا لجدول الشرائح المالية وموعد صرف زيادة المعاشات ونسبة الزيادة المقررة.