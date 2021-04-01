رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد صرف المعاشات هذا الشهر «أبريل ٢٠٢١»

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:36 ص
المعاشات
المعاشات
شيماء حسين
طباعة
احتل موعد صرف المعاشات هذا الشهر "أبريل ٢٠٢١" وفقا للشرائح المالية التي أعلنت عنها هيئة التأمينات الاجتماعية محرك البحث العالمي جوجل من قبل أصحاب المعاشات خلال الفترة الماضية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد الصرف وفقا لجدول الشرائح المالية وموعد صرف زيادة المعاشات ونسبة الزيادة المقررة.

موعد صرف المعاشات هذا الشهر أبريل ٢٠٢١


أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية عن الجدول الزمني الذي وضعته لصرف معاشات المتقاعدين شهريا وفقا للشرائح المالية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين المواطنين والذي حصد منذ اندلاعه في مدينة ووهان الصينية أواخر عام 2019 حيث يتم صرف المعاشات لأكثر من 10 ملايين مواطن من مستحقي المعاشات وفقا الجدول الزمني خلال الفترة من اليوم الخميس 1 أبريل إلى 7 أبريل.

جدول صرف المعاشات وفقا الشرائح المالية 2021


وحددت هيئة التأمينات الاجتماعية الفترة من 1 إلى 7 أبريل الجاري لصرف معاشات المتقاعدين من العمل من كبار السن والذي وصل عددهم قرابة 10 ملايين مواطن، حيث يتم صرف معاشات الشريحة الأولى والذين يتقاضون معاشات أقل من ألف جنيه خلال الفترة من 1 و 2 أبريل و يتم صرف معاشات الشريحة الثانية والذين يتقاضون معاشات أكثر من 1000 جنيه وأقل من 2000 جنيه خلال الفترة من 3 إلى 5 أبريل الجاري فيما يتم صرف معاشات الشريحة الثالثة والذين يتقاضون معاشات أكثر من ألفين جنيه خلال الفترة من 6 إلى 7 أبريل الجاري.

اقرأ أيضاً


موعد زيادة معاشات المتقاعدين 2021


يبحث أصحاب المتقاعدين عن العمل عبر المنصات الإلكترونية عن موعد صرف المعاشات هذا الشهر "أبريل ٢٠٢١" وموعد صرف زيادة المعاشات والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن الموازنة الجديدة للدولة بنسبة 13% والتي يتم صرفها أول يوليو المقبل وذلك لتحسين أوضاعهم المعيشية وفقا لنسبة التضخم في الموازنة العامة للدولة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بينها «التمويل العقاري».. قرارات مهمة من الحكومة

اتحاد الكرة يتحمل تكاليف العملية الجراحية لنجم الأهلي

موعد موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري للحضارة وبرنامج اليوم

«المالية» تعلن موعد صرف مرتبات موظفى الحكومة


الصور

image description

تسليم دراجات الدفعة الثانية من مبادرة «دراجتك صحتك» فى دمياط

image description

تكريم أمهات الشهداء والشخصيات النسائية البارزة في دمياط

image description

محافظ أسيوط ينعي «الجنزوري»: صاحب دور وطني بارز

image description

محافظ دمياط تتابع مشروعات تطوير السرو وفارسكور

image description

افتتاح أول وحدة طبية للتعامل مع السيدات المعنفات فى أسيوط

الأكثر قراءة

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أول صور لضحية غرق سيارة في معدية بورفؤاد

الداخلية تضبط المتسبب في حادث قطار الإسكندرية

السيسى يفتتح مدينة الدواء بالخانكة اليوم

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

معهد الوبائيات الروسى: ارتفاع جديد فى إصابات كورونا الخريف المقبل

الولايات المتحدة تعانى نقصًا فى أطباء الطب الوقائى

فرنسا تفوز على البوسنة والهرسك بهدف نظيف فى تصفيات كأس العالم

إسبانيا تفوز على كوسوفو 3-1 فى تصفيات كأس العالم

أيام زمان

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

حكاية فيلم «امرأة من نار» الذي جمع رشدي أباظة وكاميليا

«نصائح روزا».. دستور عمل إحسان عبد القدوس في عالم الصحافة

«أنا والعندليب وغناك»... حكايات عبدالحليم من دفتر فهمي عمر

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل يعرف أسامة هيكل معنى «وزير دولة»؟
خالد عكاشة
داعش تتقدم على السواحل الأفريقية
مدحت بشاى
هل بات العنف أسلوب حياة؟!
مؤمن المحمدي
كرة "القدم"
المزيد

الثقافة

«فن الرسوم المتحركة» بالهناجر.. اليوم

«التنمية الثقافية» يكرم المرأة بالإبداع الفني (صور)

اليوم.. افتتاح معرض زايد للكتاب

عبدالرحمن الخميسى عن الشيخ إمام: ليس له نظير بين الملحنين