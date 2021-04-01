1.79 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا فى هولندا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، أنه تم حتى الآن إعطاء 1.79 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في هولندا.وتشير البيانات المعلنة اليوم إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بــ145 ألفًا و303 جرعات يوميًا.ووفقًا لهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق هولندا 6 أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 12 أسبوعًا.