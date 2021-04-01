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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جدول التطعيمات الإجبارية للأطفال (صور)

الخميس 01/أبريل/2021 - 03:54 ص
تطعيمات الأطفال
تطعيمات الأطفال
فاتن خديوى - سارة سعودى
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أعلنت وزارة الصحة والسكان عن جدول تطعيمات الأطفال الروتينية منذ الولادة حتى عمر عام ونصف.

ويشمل الجدول تطعيم الأطفال ضد فيروس بى وشلل الأطفال والدرن والتطعيم الخماسى والحصبة والحصبة الألمانية والنكاف والدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكى.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أصدرت قرارًا بمد الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال يومين إضافيين، على أن تنتهى الحملة يوم الجمعة 2 أبريل بدلًا من اليوم الأربعاء.

وأرسل القطاع الوقائى منشورًا معممًا - حصلت "الدستور" على نسخة منه - باستمرار العمل بالفرق الثابتة داخل الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمراكز الطبية خلال يومى الخميس والجمعة يوم 1 و2 إبريل من الساعة 8 صباحًا حتى الثامنة مساءً لاستقبال الأطفال المتخلفين عن التطعيم وكانت لديهم موانع مؤقته عن التطعيم خلال أيام الحملة.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت، الانتهاء من تطعيم 15 مليون و884 ألفًا و363 طفلًا من ضمنهم 17 ألفًا و844 من الأطفال غير المصريين المُقيمين على أرض مصر، بنسبة تغطية 96%، وذلك خلال 3 أيام من انطلاق الحملة القومية الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان، والتي انطلقت يوم الأحد 28 مارس واستمرت حتى الأربعاء 31 مارس 2021، وتستهدف 16.7 مليون طفل من عمر يوم حتى 5 سنوات بجميع محافظات الجمهورية.

وجاء جدول التطعيمات على النحو التالي:
جدول التطعيمات
جدول التطعيمات
جدول التطعيمات
جدول التطعيمات
جدول التطعيمات
جدول التطعيمات
جدول التطعيمات
جدول التطعيمات
جدول التطعيمات
جدول التطعيمات
جدول التطعيمات
جدول التطعيمات
جدول التطعيمات
جدول التطعيمات

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