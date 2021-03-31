محمد منير يشارك في موكب نقل المومياوات بأغنية «أنا مصر»

يشارك النجم محمد منير، في احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية والمقرر إقامته يوم السبت المقبل، في حدث تاريخي ينتظره العالم أجمع.ويشارك منير في الاحتفالية بأغنية تحمل اسم "أنا مصر" الذي تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والمحلن والموسيقار هشام نزيه.وظهر الكينج داخل الاستديو رفقة صناع الأغنية أثناء التحضير لها وتسجيلها استعدادا لعرضها خلال الاحتفالية يوم السبت المقبل.يذكر أن وزارة السياحة والآثار المصرية أعلنت أن الحدث العالمي المقرر انطلاقه يوم 3 أبريل المقبل، سيضم 22 من المومياوات الملكية وسيبدأ خط سيره من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارات بمنطقة الفسطاط، ويضم الموكب 18 مومياء لملوك و4 لملكات.