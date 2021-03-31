معركة قضائية بين «النهضة» وصحيفة تونسية بسبب ثروة الغنوشي

أعلنت حركة النهضة الإخوانية، اليوم الأربعاء، أنها ستقوم برفع قضية ضد صحيفة "الأنوار" التونسية، بعدما كشفت في إحدى تقاريرها عن ثروة ضخمة يمتلكها زعيمها راشد الغنوشي، مصدرها صفقات مشبوهة في تجارة الأسلحة وتسفير الجهاديين.واعتبرت النهضة، في بيان، أن الحملة الاعلاميّة المتناغمة والمتزامنة والتي تستهدف حركة النهضة ورئيسها هي "ردّة فعل بائسة في محاولة للتغطية على التسريبات التي كشفت للتونسيين مخططات أعداء الديمقراطية في الكيد لمؤسسات الدولة والعبث بها".وردا على ذلك، قال رئيس تحرير صحيفة "الأنوار" نجم الدين العكاري، وفق قناة العربية الاخبارية، أن الصحيفة مستعدة لمواجهة حركة النهضة أمام القضاء بالأدلة والبراهين والحقائق التي تثبت صحة الأرقام والمعطيات والحقائق حول الثروة التي يمتلكها زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ومصادرها، التي وردت في التقرير الذي وصفه بـ"الجدّي".والجمعة الماضي، نشرت صحيفة "الأنوار" التونسية، تحقيقا كشف عن امتلاك رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ثروة لا تقل عن 2700 مليار دينار، في شكل ودائع بنكية موجودة أساسا في سويسرا، وحصص في شركات موجودة خارج تونس، من بينها 3 شركات في فرنسا، وقالت إنه يتصدر قائمة أثرياء تونس.وقالت الصحيفة إن هذه الثروة الضخمة يديرها عدد محدود من أقارب راشد الغنوشي، بينهم نجلاه معاذ وسهيل، وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبدالسلام، موضحة أن الوساطة في تهريب الأسلحة إلى ليبيا تمثل رافدا من روافد ثروة الغنوشي، الذي سهل مرور أكثر من 20 شحنة أسلحة إلى ليبيا مقابل عمولات بلغت 30 مليون دولار.