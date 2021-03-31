دفاع المتحرش بـ«طفلة المعادى»: «في عاقل يعمل كده؟»

طلب محامي المُتهم محمد جودت، المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التحرش بفتاة المعادي" بإيداعه تحت الملاحظة لمعرفة إذا كان مريضًا من عدمه، من الدائرة 24 جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع.وشدد المُحامي في حديثه للمحكمة بأن المتهم يُعاني من حالة مرضية عرضية مؤقتة وليست دائمة، وشدد على أن عمله كمشرف أمن وكاميرات يؤكد أن تصرفه في الواقعة يستحيل أن يكون صادرًا من شخص في كامل قواه العقلية.ورد القاضي على حديث الدفاع، متسائلًا عن تصرف المُتهم حينما تأتيه تلك الحالة في البيت مع ابنته ذات الأعوام الإحدى عشر.وشدد المحامي على أن من شاهد الواقعة يُدرك أن هذ التصرف ليس لشخص عاقل، متسائلًا باستنكار: "في مُتهم عاقل يعمل كدة؟".وأكد المحامي أن الضجة الإعلامية- على حد وصفه، سببت ضررًا كبيرًا لأهلية المتهم، ورد القاضي بأن تلك الضجة لن تؤثر في المحكمة.تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى ومحمد محمد محي الدين وكامل سمير كمل، وأمانة سر شريف محمد علي ومحمد فاروق.